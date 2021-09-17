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08:40 17.09.2021

Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

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Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

Азербайджан подаст в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В ближайшие дни в дополнение к судебному разбирательству, инициированному Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе 2021 года, Азербайджан обратится в Международный суд ООН с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения "Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" (МКЛРД)", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, с тех пор как Азербайджан положил конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Армении, азербайджанская сторона тщательно документирует и собирает доказательства грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев.

"Это включает в себя факты преследования азербайджанцев со стороны Армении с целью изгнания, пыток, убийств и жестокого обращения с азербайджанцами на основании их этнического происхождения", - пояснила она.

Абдуллаева добавила, что более миллиона азербайджанцев были насильственно изгнаны из своих домов в результате агрессии Армении. "Были полностью сравнены с землей целые города Азербайджана", - констатировала она.

"С момента подписания Трехстороннего заявления (от 9 ноября 2020 года - ИФ) Армения продолжала нарушать МКЛРД, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты минных полей", - добавила представитель МИД Азербайджана.

Ранее Армения инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации". В иске подчеркивается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.

Теги: #армения #иск #оон #азербайджан
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