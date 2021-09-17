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08:05 17.09.2021

Великобритании предложат соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с ЕС

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Великобритании предложат соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложит своему британскому коллеге Борису Джонсону заключить соглашение с Евросоюзом в области обороны и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Джонсону будет предложен пакт с Европейским союзом о сотрудничестве в области обороны и безопасности в пятницу во время встречи с Рютте на Даунинг-стрит.

Как отметили собеседники издания, европейцы считают, что правительство Великобритании более открыто к идее сотрудничества с ЕС в области обороны и безопасности после вывода военных США из Афганистана.

"Афганистан является катализатором для дальнейшего обсуждения европейского сотрудничества в области обороны, предпочтительно с участием Великобритании", - сказал дипломатический источник.

"После Brexit мало европейских лидеров поддерживали связь с Джонсоном. Важно смотреть на геополитику без разделения, и есть необходимость работать с Великобританией", - добавил он.

Отмечается, что Франция и Германия поддерживают инициативу.

Теги: #соглашение #ес #оборона #великобритания
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