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08:18 17.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 914 человек, 99 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 1 914 человек, 99 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 6 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 914 человек, 99 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 16 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 677, медработников - 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели – 1 914 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 338 164 человека, выздоровело 2 228 543 человека, летальных случаев - 54 750.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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