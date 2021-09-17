За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен житель г. Счастье

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, ранение получил житель Г. Счастье (Луганская обл.). С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 16 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня… Потерь среди украинских защитников нет", – сообщили в пресс-центре на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Вместе с тем, на Луганщине противник дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье. По этому же населенному пункту российские наемники совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122-мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе Песок российские наемники применили минометы калибра 120-мм.

Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сообщили в пресс-центре.