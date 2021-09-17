Куба начинает вакцинацию против COVID-19 детей от двух лет

Вакцинация против коронавируса детей от 2 до 10 лет стартует на Кубе, сообщает Associated Press.

Куба в четверг начала кампанию вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 10 лет.

В стране есть две вакцины отечественного производства Abdala и Soberana, обе требуют введения трех доз.

В предыдущие недели правительство начало вакцинацию людей в возрасте от 11 до 18 лет.

Отмечается, что данные меры позволят обуздать распространение дельта-варианта коронавируса в стране.

Куба сталкивается с регулярным ростом случаев COVID-19, что оказывает сильное давление на медицинские учреждения и усугубляет экономические проблемы.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент здесь зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 223 тыс. человек скончались.