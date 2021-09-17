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03:36 17.09.2021

На Львовщине создан первый в Украине инновационный питомник, который будет способствовать восстановлению леса

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На Львовщине создан первый в Украине инновационный питомник, который будет способствовать восстановлению леса

Во Львовской области открыли инновационный питомник для выращивания высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат и равнинной части, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона в четверг, на Львовщине создали инновационный лесорассадницкий комплекс по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Проект реализован на базе государственного предприятия "Львовский лесной селекционно-семенной центр".

"Этот комплекс - пока единственный такой в Украине, он является символом фундаментальных шагов вперед. Подобные проекты уже могут получить финансирование от Государственного фонда регионального развития. Их количество должно расти. Благодарен всем касающимся реализации проекту - строителям, городу, государственным предприятиям. Считаю этот объект удачным примером для распространения опыта в других регионах нашей страны", - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышевво время открытия нового объекта.

В информации отмечается, что в питомнике по современной технологии будут выращивать сеянцы биотических устойчивых, высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат и равнинной части: пихта белая, бук лесной, сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, лиственница европейская, псевдотсуга Мензиса и другие. В перспективе планируется расширение лесного питомника и увеличение мощности для выращивания 15 млн шт. сеянцев с закрытой корневой системой.

Теги: #львовская #питомник #лес
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