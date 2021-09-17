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01:15 17.09.2021

Блинкен после скандала с подлодками назвал Францию важным партнером США

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Блинкен после скандала с подлодками назвал Францию важным партнером США

В Вашингтоне в четверг назвали Францию крайне важным партнером США на фоне возмущения Парижа решением Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Британией, а не покупать их у французской фирмы.

"Мы приветствуем важную роль, которую играют европейские страны в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить тесное сотрудничество с партнерами по НАТО, в Европейском Союзе, в особенности, с Францией. Она - крайне необходимый партнер в этом и в других вопросах", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг.

Ранее сообщалось, что объявленное премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном решение о строительстве атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках созданного нового альянса AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции.

"Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - говорится в распространенном совместном заявлении французских министров иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана и вооруженных сил Флоренс Парли.

Решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Великобританией, а не покупать подводные лодки у французской фирмы, "вызывает сожаление", заявил французский МИД.

Ранее на этой неделе стало известно, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ Австралии от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Теги: #позиция #сша #франция
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