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23:49 16.09.2021

Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона

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Получение Австралией атомных подлодок при поддержке США заметно увеличат возможности ее ВМС - глава Пентагона

План США по оказанию помощи Австралии в получении атомных подлодок позволят австралийским ВМС существенно повысить свои возможности, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Кроме того, по словам Остина, такие подлодки позволят "усилить сдерживающий фактор в регионе".

Данный проект вызвал споры на Западе, так как ради него Австралия была вынуждена отказаться от контракта с Францией на поставку подлодок.

Ранее сообщалось, что МИД Франции сожалеет в связи с решением Австралии разорвать контракт на поставку французских подводных лодок австралийским ВМС.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, речь идет о серьезной потере доверия. "Я действительно разгневан, это одностороннее жесткое и непредсказуемое решение", - сказал министр в четверг в эфире радиостанции Франс Энфо.

В то же время Ле Дриан отметил, что в решении Австралии наличествует много неясностей.

"Заявлениям, которые были сделаны, недостает четкости. Ничего не закончено. У нас существует контракт, австралийцы должны будут дать объяснения", - сказал он.

Ранее на этой неделе стало известно, что строительство АПЛ в рамках совместного проекта с США и Великобританией предусматривает отказ Австралии от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Теги: #подлодки #сша #австралия
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