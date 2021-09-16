Зеленский создал рабочую группу по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Соответствующее распоряжение №545 / 2021-рп обнародовано на сайте главы государтсва в четверг вечером.

"С целью подготовки предложений относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины… Образовать рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", – сказано в документе.

В состав рабочей группы также вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Руководителю рабочей группы разрешено вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Рабочей группе необходимо внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.