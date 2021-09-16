События

21:42 16.09.2021

Зеленский создал рабочую группу по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины

1 мин читать
Зеленский создал рабочую группу по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Соответствующее распоряжение №545 / 2021-рп обнародовано на сайте главы государтсва в четверг вечером.

"С целью подготовки предложений относительно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины… Образовать рабочую группу по выработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины (далее - рабочая группа) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", – сказано в документе.

В состав рабочей группы также вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, председатель правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Руководителю рабочей группы разрешено вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, независимых экспертов.

Рабочей группе необходимо внести предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #зеленский #безопасность #группа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 13.09.2021
Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

Парламентская ВСК не будет заслушивать Зеленского - нардеп Безуглая

15:40 13.09.2021
Зеленский отреагировал на отказ Совета судей делегировать своих представителей в Этический совет: я не допущу блокирования главной реформы страны

Зеленский отреагировал на отказ Совета судей делегировать своих представителей в Этический совет: я не допущу блокирования главной реформы страны

04:08 13.09.2021
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский

18:19 12.09.2021
Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить оккупацию Крыма – пресс-секретарь

10:31 12.09.2021
Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских танкистов и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником

00:27 12.09.2021
Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

Зеленский: Я уверен, что Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр

22:51 11.09.2021
Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию кинематографии в Украине

21:24 11.09.2021
Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

Зеленский подписал указы о присвоении госнаград и почетных званий по случаю Дня физической культуры и спорта и создания НОК Украины

18:24 11.09.2021
Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

Зеленский обсудит с главой МОК возможность проведения Олимпиады в Украине

18:04 11.09.2021
Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины в 2023-2024 гг. - Зеленский

Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины в 2023-2024 гг. - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

Послы G7 назвали диалог по реформированию ВСП конструктивным, услышали от всех сторон стремление провести реформу

Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон перед переговорами с Меркель в Париже заявил, что они обсудят ситуацию в Украине и Беларуси

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

В "ковидных" больницах Харьковской области почти 2 тысячи коек с поточным кислородом - ОГА

В Великобритании начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

Послы G7 назвали диалог по реформированию ВСП конструктивным, услышали от всех сторон стремление провести реформу

Председатель ОБСЕ сожалеет о нежелании РФ присоединиться к консенсусу о продлении мандата Миссии пограничных наблюдателей в ПП "Гуково" и "Донецк"

В Харьковской области среди госпитализированных ковидных больных почти нет вакцинированных - замглавы ОГА

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра Рудьковского

Макрон считает возможным частичную отмену "санитарных пропусков" при улучшении ситуации с COVID-19

Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА