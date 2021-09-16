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20:34 16.09.2021

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

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Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"15 сентября вблизи Немгловы Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в четверг.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка репатриации тел погибших.

Теги: #жертвы #дтп #польша #украина
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