Двое украинцев погибли в ДТП в Польше - МИД

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"15 сентября вблизи Немгловы Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в четверг.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка репатриации тел погибших.