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20:39 16.09.2021

Макрон перед переговорами с Меркель в Париже заявил, что они обсудят ситуацию в Украине и Беларуси

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Макрон перед переговорами с Меркель в Париже заявил, что они обсудят ситуацию в Украине и Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует обсудить в четверг вечером с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине и Беларуси.

"Мы, в частности, обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию в Украине и в Беларуси", - сказал Макрон перед началом переговоров с Меркель в Париже.

Меркель, в свою очередь, заявила, что обсудит с Макроном "возможен ли успех в рамках нормандского формата".

Канцлер ФРГ отметила, что также важной темой переговоров станет Афганистан и оказание помощи афганцам.

"Мы будем говорить о том, что означает окончание миссии НАТО в Афганистане и о будущих миссиях в связи с борьбой с терроризмом, какие уроки мы можем извлечь из этого неуспешного завершения (ИФ - миссии)", - заявила она.

Считается, что это - один из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.

На протяжении последних лет Меркель поддерживала крайне интенсивные контакты с Макроном, регулярно обсуждая с ним международную повестку дня.

Теги: #президент #переговоры #франция #германия
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