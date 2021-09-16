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20:20 16.09.2021

В Великобритании начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

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В Великобритании начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

В Великобритании в четверг начали программу по введению третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19 отдельным категориям населения, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

"Сегодня начали программу введения "бустерной" дозы, и это замечательные новости", - заявил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид.

Телеканал Sky News, в свою очередь, отмечает, что среди тех, кому предлагают сделать третью дозу - лица в возрасте старше 50 лет, работники здравоохранения, находящиеся на передовой борьбы с пандемией COVID-19, сотрудники домов престарелых, а также другие группы населения в возрасте 16-49 лет.

В объединенном комитете по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявили, что третья доза вакцины сможет повысить уровень сопротивления вирусу у тех, чья защита вероятнее всего ослабла после первых доз компонента.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 7,3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19 и около 134 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получило почти 66% населения.

Теги: #великобритания #доза #коронавирус
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