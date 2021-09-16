Председатель ОБСЕ сожалеет о нежелании РФ присоединиться к консенсусу о продлении мандата Миссии пограничных наблюдателей в ПП "Гуково" и "Донецк"

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила сожаление по поводу того, что не удалось достичь консенсуса о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, что является важным компонентом реагирования ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг нее.

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, текущий мандат Миссии истекает 30 сентября 2021 года, а 2 сентября РФ проинформировала, что она не поддержит продление мандата Миссии наблюдателей.

"Я глубоко сожалею, что нам не удалось прийти к консенсусу относительно продления мандата Миссии наблюдателей после решения Российской Федерации. Более семи лет Миссия вносит свой вклад в укрепление доверия и повышение прозрачности на российско-украинской границе посредством беспристрастного мониторинга и отчетности", - сказала Линде.

В этом контексте действующий председатель также отметила необходимость выполнения Минских соглашений в их полном объеме.

Также Линде подчеркнул твердую приверженность шведского председателя устойчивому политическому урегулированию в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

Ранее Министерства иностранных делу Украины заявило, что решительно осуждает намерение России не продлевать мандат Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.