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19:48 16.09.2021

В Харьковской области среди госпитализированных ковидных больных почти нет вакцинированных - замглавы ОГА

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В Харьковской области среди госпитализированных ковидных больных почти нет вакцинированных - замглавы ОГА

По состоянию на 16 сентября в больницах Харьковской области находится 947 пациентов, у которых диагностирован COVID-19, подавляющее большинство из них не были вакцинированы, сообщил замглавы Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Михаил Черняк.

"Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больницах, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет - ни в реанимации, ни среди мертвых", - цитирует Черняка пресс-служба ХОГА.

Черняк призвал жителей региона вакцинироваться.

Он отметил также, что в области растет количество заболевших и госпитализаций. Так, за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у почти 500 человек, а госпитализировано было почти 140 больных.

Теги: #харьковщина #госпитализация #ковид
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