17 сентября: Какой сегодня праздник

17 сентября в Украине празднуют День спасателя, в мире - День безопасности пациентов, в США - День Конституции и Гражданства, в испанском Сан-Себастьяне открытие международного кинофестиваля, а в итальянском городе Бра - международного фестиваля сыра. Православная церковь чтит память Иоасафа Белгородского и иконы Божьей Матери, именуемой "Неопалимая Купина".

Икона "Неопалимая Купина" (1680), почитается как заступница при пожарах. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник — День спасателя Украины, отмечаемый в день празднования иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

День спасателя - праздник всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, установленный Указом президента: "учитывая значительный вклад работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, а также граждан в деле ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защите жизни и здоровья людей".

17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов, провозглашённый в мае 2019 года на Всемирной Ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню. В условиях пандемии COVID-19 проблема безопасности пациентов дополнилась и серьёзными рисками для медработников, чья безопасность при оказании медицинских услуг оказалась под угрозой.

Статистика указывают на то, что только в стационарах риск нанесения вреда здоровью при оказании медицинской помощи возможен для каждого десятого пациента. При этом около половины факторов, приводящих к рискам для здоровья пациента, относятся к числу тех, которые можно избежать или устранить. ВОЗ, проводя сравнение рисков, приводящих к смерти человека, подчёркивает, что риск гибели в результате авиакатастрофы почти в 10000 раз меньше, чем риск гибели в результате предотвратимого несчастного случая во время оказания медицинской помощи.

День Конституции и Гражданства отмечается в США ежегодно 17 сентября, начиная с 2001 года, по решению президента Джорджа Буша. А период с 17 по 23 сентября определен с 1955 года как Неделя Конституции.

Исторически этот день знаменателен тем, что в 1787 году, в США была принята первая в мире Конституция, четко определяющая права и свободы человека, как гражданина своей страны, подписанная делегатами Конгресса из 12 штатов.

В этот день:

1394 - Евреи изгоняются из Франции приказом короля Карла VI.

1598 - Дело по обвинению Джордано Бруно в ереси передано из Венеции в Рим;

1665 — Великая эпидемия чумы в Лондоне.

1793 — Во Франции принят "закон о подозрительных", объявлявший врагами народа всех, кто не получил свидетельства о благонадёжности.

1910 — В Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет безумных людей станет больше, чем разумных.

1922 – В Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма;

1959 — 131 священник выслан из Кубы.

1984 — Вышел самый первый мультсериал о трансформерах.

Именины: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан