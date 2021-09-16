Макрон считает возможным частичную отмену "санитарных пропусков" при улучшении ситуации с COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что когда ситуация с коронавирусом в стране улучшится, то отмена "санитарных пропусков", которые требуются, в частности, при посещении ресторанов и поездках на поезде и самолете, станет возможной.

Выступая на встрече Союза местных предприятий (U2P), французский лидер приветствовал результаты действия "санитарных пропусков", которые, по его словам, в условиях пандемии стали "инструментом управления, позволившим избежать закрытия" предприятий.

Он отметил, что как только условия в области здравоохранения позволят, пропуска в некоторых регионах страны могут быть частично отменены. "И это случится в не слишком отделенном будущем", - пообещал Макрон. Президент добавил, что готов пойти на этот шаг "там, где вирус практически не будет распространяться".

Во Франции с 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Пока планируется, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

В начале сентября Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.