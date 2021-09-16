События

18:52 16.09.2021

Макрон считает возможным частичную отмену "санитарных пропусков" при улучшении ситуации с COVID-19

1 мин читать
Макрон считает возможным частичную отмену "санитарных пропусков" при улучшении ситуации с COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что когда ситуация с коронавирусом в стране улучшится, то отмена "санитарных пропусков", которые требуются, в частности, при посещении ресторанов и поездках на поезде и самолете, станет возможной.

Выступая на встрече Союза местных предприятий (U2P), французский лидер приветствовал результаты действия "санитарных пропусков", которые, по его словам, в условиях пандемии стали "инструментом управления, позволившим избежать закрытия" предприятий.

Он отметил, что как только условия в области здравоохранения позволят, пропуска в некоторых регионах страны могут быть частично отменены. "И это случится в не слишком отделенном будущем", - пообещал Макрон. Президент добавил, что готов пойти на этот шаг "там, где вирус практически не будет распространяться".

Во Франции с 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Пока планируется, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

В начале сентября Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.

Теги: #санитарные_пропуска #макрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 24.08.2021
Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

14:48 25.07.2021
Макрон не против акций протеста против вакцинации от COVID-19, но не согласен с демонстрантами

Макрон не против акций протеста против вакцинации от COVID-19, но не согласен с демонстрантами

19:14 20.07.2021
Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

16:31 20.07.2021
Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

10:26 14.07.2021
Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

Зеленский поздравил Макрона и народ Франции с Днем взятия Бастилии

15:34 25.06.2021
Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС

Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным вне рамок саммита ЕС

15:43 24.06.2021
ЕС нужно вести диалог с Россией, как это начал делать Байден - Макрон

ЕС нужно вести диалог с Россией, как это начал делать Байден - Макрон

09:14 24.06.2021
ФРГ и Франция призывают партнеров по ЕС обдумать возможность в будущем приглашать Путина на саммит - газета

ФРГ и Франция призывают партнеров по ЕС обдумать возможность в будущем приглашать Путина на саммит - газета

18:34 10.06.2021
Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

16:52 08.06.2021
Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области среди госпитализированных ковидных больных почти нет вакцинированных - замглавы ОГА

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра Рудьковского

Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

Совет судей не избрал представителей в Этический совет ВСП с первого раза, но процесс их отбора будет продолжаться до конца – Данишевская

В Швеции разрешили вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 до 15 лет

Проект госбюджета-2022 предусматривает 5,95% от ВВП на финансирование сектора безопасности и обороны Украины

В ОП завершилась встреча по судебной реформе в Украине, принято совместное заявление

6 тыс. военнослужащих из 15 стран примут участие в учениях Rapid Trident

Посол Польши предложил создать в Киеве формат с участием послов стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии

На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА