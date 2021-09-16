Проект госбюджета-2022 предусматривает 5,95% от ВВП на финансирование сектора безопасности и обороны Украины

Впервые в истории Украины в проекте государственного бюджета на 2022 предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП (соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году - 5,45% от ВВП).

Министр обороны Андрей Таран отметил, что будут увеличены ассигнования на фонд оплаты труда военнослужащих, что позволит осуществлять все обязательные выплаты своевременно и в полном объеме, значительные расходы предусматриваются также для оснащения Вооруженных сил современной техникой.

"71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, что на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году. Президент Украины обещал, что Вооруженные силы получат новую и модернизированную оружие и технику - мы выполняем эти задачи: 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, что соответствует принципам государств-членов НАТО, которые направляют на данное направление не менее 20%. Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн без учета государственных гарантий, что больше 2021 на 13,3 млрд грн", - пояснил Таран.

5,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем участников АТО/ООС со статусом внутренне перемещенных лиц.

Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн).