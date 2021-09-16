В ОП завершилась встреча по судебной реформе в Украине, принято совместное заявление

В Офисе президента завершилась посвященная судебной реформе в Украине рабочая встреча с участием председателей Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, правительства, а также послов стран "Большой семерки" и Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба главы государства в четверг, по итогам встречи её участники приняли совместное заявление, в котором они приветствуют делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения отбора на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей международными партнерами и органами судейского самоуправления в рамках исполнения норм законодательства Украины.

Участники высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными организациями в первый состав Этического совета, деятельность которого предусмотрена Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (№ 1635-IX).

Кроме того, участники настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС и начала их работы

В документе также выражена обеспокоенность тем, что Совет судей Украины не предпринял в течение 30 дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав этике совета, чем отложила ее формирования на неопределенное время.

При этом категорически не приемлются любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины судебной реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышения уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечения иностранных инвестиций и евроатлантического будущего Украины.

Как сообщалось, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - заявил тогда Зеленский.

Согласно абзацу 6 пункта 23-1 заключительных и переходных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-ІХ от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения председателя ВСП.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет, однако Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что вызвало беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки очищения судебной системы.

Зеленский 8 июля применил право вето к принятому в конце июня парламентом соответствующему законопроекту №3711-д, восстанавливающему работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а уже 13 июля Верховная Рада повторно приняла закон, согласившись с предложениями президента.

Основное предложение президента к законопроекту о возобновлении работы ВККС касалось уточнений о принятии решения конкурсной комиссией по отбору ее членов при участии международных экспертов. Согласно закону, решение будет приниматься четырьмя голосами из шести в случае, если за это решение проголосовали как минимум два представителя от международных организаций.

В соответствии с законом ВККС считается полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум, шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Парламент также проголосовал за законопроект №5068. который вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия", касающиеся создания Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями.

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума.

Как следует из карточек законопроектов, президент также подписал законы об изменениях в некоторые законы о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (рег.№5068) и о внесении изменений в ст.188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (рег.№5069).

Законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП о предоставлении информации или документов или предоставлении заведомо неправдивой информации на запрос от имени ВСП.

10 сентября представительства международных организаций и дипломатические ведомства США, Германии, Великобритании и Канады в Украине сформировали списки экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей.