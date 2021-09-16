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16:52 16.09.2021

На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

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На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт

На Донбассе второй раз за сутки российские наемники обстреляли мирный населенный пункт, в результате чего был поврежден частный дом, никто из людей не пострадал, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"Второй раз за сегодня вооруженные формирования (ВФ) РФ осуществили коварный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения. Обстрелы с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм со стороны ВФ РФ несут прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и повреждают дома гражданского населения", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, 16 сентября в 6:40 российскими наемниками был осуществлен обстрел населенного пункта Тарамчук с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.

"Во время проведения наблюдательным группой украинской стороны СЦКК верификации последствий обстрела задокументирован факт повреждения частного дома. От разрыва снаряда калибра 122 мм повреждены стены, окна дома и прилегающая территория", - сказано в сообщении.

Никто из гражданского населения не пострадал.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных Минскими договоренностями сил и средств", - добавили в украинской стороне СЦКК.

Теги: #обстрел #тарамчук
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