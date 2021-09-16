К понедельнику арктическая масса захватит почти всю территорию Украины

Погода готовится к серьезным изменениям. Если в пятницу в Украине почти везде, кроме северного региона, тепло, то уже к понедельнику арктическая масса захватит почти все пространство страны. По прогнозу Sinoptik.ua, дожди, колючий ветер и похолодание начнутся в некоторых регионах в выходные, но значительное снижение температуры воздуха в дневное время ожидается в стране с 20 сентября. Летняя погода окончательно покинула нас, но еще одно бабье лето, предположительно в конце сентября - начале октября, все-таки ожидается.

Невзирая на холода, в сентябре-октябре проявляется активность клещей. На газоне, в лесу, в парке еще можно встретить этого паразита. Для защиты неплохо использовать специальные репелленты.

В западном регионе страны в пятницу будут чередоваться то ясная, то дождливая погода, температура воздуха днем до +22 °С. В субботу ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 7 м/сек, максимальная температура днем до +19 °С, пока еще довольно тепло, но дождливо. В воскресенье значительно похолодает, днем столбик термометра не покажет выше +10 °С, местами пройдут дожди. Начало недели будет пасмурным и холодным, +6…+10 днем, дожди почти везде прекратятся.

На востоке Украины в пятницу еще будет уютная, преимущественно солнечная осенняя погода, +19…+22 °С. В субботу облаков станет больше, в Харьковской области пройдут дожди. Но температура воздуха пока еще будет комфортной, +19…+23 °С. В воскресенье похолодает, до +15…+18 °С днем, пройдут дожди. В начале следующей недели в Харьковской области дождливо и прохладно, до +14 °С. В Луганской и Донецкой областях в понедельник местами пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем до +21 °С.

В южных областях страны в пятницу летняя погода, до +26 °С, сухо. В выходные днем до +24 °С, ночью до +14 °С. В субботу будет пасмурно, пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье могут быть только небольшие локальные дожди. Похолодает в начале следующей недели, днем +15…+17 °С, ветер западный, северо-западный до 7 м/сек. Температура Черного моря возле Одессы +20 °С, Азовского моря возле Бердянска +20 °С.

В центральном регионе Украины в пятницу ожидается сухая теплая погода, +22…+26 °С, только в Винницкой области местами могут пройти дожди. В выходные пройдут дожди, но будет пока еще довольно тепло, до +19 °С, а в Днепропетровской области до +21 °С. Резко похолодает в понедельник, днем +9…+12 °С, в Днепропетровской области до +15 °С. В начале недели локальные дожди могут пройти в Полтавской и Черкасской областях.

На севере Украины уже с пятницы будет заметна ярко выраженная зона низкого давления, обеспечивающая пасмурную и влажную погоду. На Сумщине и Черниговщине 17 сентября днем температура воздуха до +15 °С, дожди. В Киевской и Житомирской областях в конце рабочей недели до +23 °С, переменная облачность, дожди. В выходные температура снизится до +14…+17 °С, будет пасмурно с редкими прояснениями, пройдут дожди. Резко похолодает в понедельник, днем ожидается +8…+10 °С, местами будет дождить.

В Киеве с пятницы по понедельник дневная температура воздуха снизится на 11 градусов, с +20 °С до +9 °С. Похолодание будет сопровождаться дождями и колючим западным ветром. Изредка будет появляться солнце, но это не изменит ситуацию, будет холодно.