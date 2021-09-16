События

15:57 16.09.2021

Впервые в Украине проведена трансплантация костного мозга взрослому пациенту от неродственного донора

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Впервые в Украине проведена трансплантация костного мозга взрослому пациенту от неродственного донора

Врачи Черкасского областного онкодиспансера совместно со специалистами НДСБ "Охматдет" (Киев) впервые в Украине пересадили костный мозг 18-летней пациентке от неродственного донора, сообщается на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

"За последние два года трансплантация в Украине сдвинулась с мертвой точки, где она находилась более двух десятилетий, и с каждым месяцем набирает обороты. Сегодня трансплантация - это один из приоритетов в работе министерства. Мы гарантируем оплату операций по трансплантации, выполненных в медучреждениях, которые включены в пилот. Для пациента операции полностью бесплатные. Тарифы полностью рыночные, такие, что позволяют больницам выплатить достойную зарплату врачу и иметь средства на модернизацию материально-технической базы", - прокомментировал ход пилотного проекта по трансплантации министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В настоящее время в пилот входят 43 медучреждения, 22 из них уже проводили операции по трансплантации.

Теги: #трансплантация
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