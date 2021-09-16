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14:56 16.09.2021

Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

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Иран разрешил применение вакцины от COVID-19 производства Johnson&Johnson

Иранская организация по продовольственным товарам и медикаментам выдала лицензию на использование вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на главу этого ведомства Мохаммадрезу Шанехсаза.

Шанехсаз сообщил журналистам в Иране, что вакцина одобрена для экстренного применения.

При этом информации о том, получил ли Иран или когда получит партии этой вакцины, Шанехсаз не предоставил.

Теги: #вакцинация #иран
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