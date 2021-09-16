В Могилев-Подольском открыли модернизированное приемное отделение больницы

В Могилев-Подольской окружной больнице интенсивного лечения (Винницкая область) после реконструкции открыли новое приемное отделение, модернизированное в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщил глава области Сергей Борзов в Facebook в четверг.

По его словам, кроме обновления помещений учреждения, его оснастили также оборудованием на общую сумму 25,52 млн грн, в том числе 64-срезовым компьютерным томографом, рентгенологическим аппаратом и аппаратом ультразвуковой диагностики.

"Это позволяет диагностировать сложную патологию, в частности мозговой инсульт, черепно-мозговую травму и другие болезни. Диагностика для пациентов отделения бесплатная. В отделении можно провести практически все лабораторные и эндоскопические исследования", - рассказал Борзов.

Он добавил, что до конца текущего года планируется установка в отделении также магнитно-резонансного томографа.

Помимо этого, здесь оборудованы противошоковая палата и палата интенсивной терапии. Кроме этого, в учреждении функционирует бокс для инфекционных больных.

В отделении круглосуточно дежурят пять врачей основных специальностей: хирург, акушер-гинеколог, реаниматолог, терапевт, травматолог.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в планах "Большого строительства" до конца года - открытие 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине.