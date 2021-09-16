В столичном Blockbuster Mall открылся самый большой в стране фудмаркет Stars площадью 6 тыс. кв.м

В столичном Blockbuster Mall открылся фудмаркет Stars площадью 6 тыс. кв. м - самый большой в стране, сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий агентству "Интерфакс-Украина".

"Stars – это, безусловно, самый масштабный фудмаркет в стране. Он расположен на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall и объединяет 28 различных гастрономических концепций, ресторанные форматы и три бара: коктейльный party бар, винный и пивной", - сообщил Заболоцкий.

Фудхолл выполнен в едином стиле и представляет новые, уникальные для Украины форматы кухонь всех народов мира.

"Концепция проекта также предусматривает создание развлекательно-образовательного пространства для детей и взрослых. Формат Stars - это social space, где после торжественного открытия будут проходить различные ивенты: лекции, концерты, выставки, инсталляции и тому подобное. А утром в выходные дни - программы детской анимации", - сообщил Заболоцкий.

Заболоцкий отметил, что 1 тыс. кв. м. выделена под арт-пространство, с инсталляциями и современной сценой, которая подойдет для любого формата событий.

Stars также предусматривает возможность организации праздников, мастер-классов и других событий. Кроме ресторанов, оператор предлагает разные кулинарные концепции: от частных экскурсий на производство и до абонементов на кулинарные курсы.

Общая площадь первой очереди ТРЦ Blockbuster (просп. Степана Бандеры, 36 в Киеве) составляет 200 тыс. кв. м, арендная – 100 тыс. кв. м. Открытие 1-й очереди состоялось 20 ноября 2019 года.

После завершения ввода всех очередей площадь ТРЦ Blockbuster достигнет 450 тыс. кв. м.

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