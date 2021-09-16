Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).

Согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, заседание комитет начнется в 11:15.

Кроме рассмотрения законопроекта о деолигархизации, повестка дня предусматривает также заслушивание информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины по направлениям деятельности.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку этого документа.