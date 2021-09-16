События

13:44 16.09.2021

Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

1 мин читать
Комитет Рады по нацбезопасности 17 сентября планирует рассмотреть законопроект о деолигархизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит в пятницу, 17 сентября, подготовленный ко второму чтению законопроект об деолигархизации (№5599).

Согласно обнародованному на сайте парламента анонсу, заседание комитет начнется в 11:15.

Кроме рассмотрения законопроекта о деолигархизации, повестка дня предусматривает также заслушивание информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины по направлениям деятельности.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку этого документа.

Теги: #комитет #законопроект #олигархи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:19 16.09.2021
Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

12:50 15.09.2021
Определять список "олигархов" должна комиссия независимых экспертов, в частности международников, а не СНБО – лидер "Голоса"

Определять список "олигархов" должна комиссия независимых экспертов, в частности международников, а не СНБО – лидер "Голоса"

11:58 15.09.2021
Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

11:50 15.09.2021
Законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений – Разумков

Законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений – Разумков

11:39 15.09.2021
На сайте Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-двойниками"

На сайте Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с "кандидатами-двойниками"

19:09 14.09.2021
Налоговый комитет учел ряд правок к "ресурсному" законопроекту – объединение ВАР

Налоговый комитет учел ряд правок к "ресурсному" законопроекту – объединение ВАР

16:15 14.09.2021
Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

Влияние олигархов на политику можно ограничить судебной реформой и усилением АМКУ - Шмыгаль

12:51 11.09.2021
Глава Минюста: Ожидаем, что олигархи воспользуются возможностью стать честными бизнесменами

Глава Минюста: Ожидаем, что олигархи воспользуются возможностью стать честными бизнесменами

12:29 11.09.2021
Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

Секретарь СНБО видит двух-трех олигархов в аграрной сфере Украины

12:03 11.09.2021
Данилов: Ликвидация олигархической системы – задание номер один для Украины

Данилов: Ликвидация олигархической системы – задание номер один для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Проект госбюджета-2022 предусматривает уменьшение финансирования Минкультуры на 21,7%

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Офисе президента проходит встреча по судебной реформе – источники

В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

В МОН рассказали, как будут работать учреждения образования с 20 сентября

Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю - Песков

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА