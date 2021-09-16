Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Самодельное взрывное устройство было установлено в автомобиле, от взрыва которого погибли спикер Днепропетровского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и член одной из общественных организаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

Как сообщалось, в г.Днепр утром 15 сентября на просп.Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека. СБУ расследует уголовное производство по факту взрыва автомобиля по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.