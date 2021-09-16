События

12:17 16.09.2021

В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

1 мин читать
В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США обсуждались разные варианты технологий противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, которые Украина может у США получить либо или приобрести, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В Соединенных Штатах мы действительно ставили вопрос того, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную оборону и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

 

Теги: #сша #пво
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 16.09.2021
Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

07:56 16.09.2021
Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

05:33 16.09.2021
США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

03:26 16.09.2021
SpaceX запустила на орбиту высотой более 500 км корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов

SpaceX запустила на орбиту высотой более 500 км корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов

01:03 16.09.2021
Байден полностью доверяет оказавшемуся в сердце скандала председателю Объединенного комитета начальников штабов - Белый дом

Байден полностью доверяет оказавшемуся в сердце скандала председателю Объединенного комитета начальников штабов - Белый дом

23:12 15.09.2021
В Белом доме не подтвердили поставку системы ПВО "Железный купол"

В Белом доме не подтвердили поставку системы ПВО "Железный купол"

20:06 15.09.2021
Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2", готова к работе по этой теме

Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2", готова к работе по этой теме

08:33 15.09.2021
США на саммите по COVID-19 хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения для прекращения пандемии

США на саммите по COVID-19 хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения для прекращения пандемии

07:36 15.09.2021
Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

07:19 15.09.2021
США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство - источник

Российские наемники на Донбассе обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Проект госбюджета-2022 предусматривает уменьшение финансирования Минкультуры на 21,7%

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Офисе президента проходит встреча по судебной реформе – источники

В МОН рассказали, как будут работать учреждения образования с 20 сентября

Путин проведет на самоизоляции как минимум неделю - Песков

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

Украина работает над организацией визита премьеров Украины, Грузии и Молдовы в Брюссель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА