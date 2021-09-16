В Вашингтоне обсуждались разные варианты технологий ПРО и ПВО, которые Украина может получить или купить у США - Кулеба

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США обсуждались разные варианты технологий противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, которые Украина может у США получить либо или приобрести, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В Соединенных Штатах мы действительно ставили вопрос того, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную оборону и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.