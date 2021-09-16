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12:10 16.09.2021

В МОН рассказали, как будут работать учреждения образования с 20 сентября

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В МОН рассказали, как будут работать учреждения образования с 20 сентября

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будут работать учреждения образования с 20 сентября 2021 года.

"В случае введения желтого уровня эпидемической опасности, посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

При этом, в случае введения "красного" уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено только в том случае, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный COVID-сертификат.

Уточняется, что сертификат может подтверждать: вакцинацию от COVID-19 одной дозой дводозной вакцины (желтые сертификаты), вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводозной вакцины (зеленые сертификаты), отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, выздоровление лица от указанной болезни.

Срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) с даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) - 365 дней.

COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала "Дия".

Теги: #работа #мон #образование
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