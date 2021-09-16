Кулеба: ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам

Организация объединенных наций (ООН) проигнорировала саммит "Крымской платформы", прошедший в Киеве 23 августа, и не была на нем представлена по политическим мотивам, поэтому Украина будет говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это произошло абсолютно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Глава МИД Украины добавил, что ООН должна защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право.

"Когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите "Крымской платформы", а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании нею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", - подчеркнул Кулеба.