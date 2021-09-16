Причиной взрыва, унесшего жизни туристов в Карпатах, мог стать снаряд времен Первой мировой

Взрыв снаряда времен Первой мировой войны стал, по предварительной информации, причиной гибели двух туристов в Раховском районе Закарпатской области, унесшем жизни двоих туристов из соседней Ивано-Франковской области.

"Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада. На месте происшествия обнаружены выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

По данным правоохранителей, пятеро туристов госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

По данным местных СМИ, все травмированные - женщины. Одна из них находится в тяжелом состоянии, еще одна имеет легкие травмы, у двоих состояние средней тяжести. Одной женщине ампутировали руку. Дети в результате взрыва не пострадали.

Как сообщалось, вечером 15 сентября вблизи с. Вороненко в Карпатах, в долине горы Под-Берды во время отдыха группы из 12 туристов (из них двое детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию. Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.