ВСК Рады с усиленными мерами безопасности заслушает экс-начальника ГУР Бурбу по делу "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины планирует заслушать бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу по делу о бойцах ЧВК "Вагнера" 20 сентября в режимном помещении с усиленными мерами безопасности, сообщила ее председатель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Что касается ВСК и рассмотрения вопроса "вагнеровцев": продолжение заседания в 9:00 в понедельник, заслушивание Василия Бурбы в режимном помещении с усиленными мерами безопасности… Заседание будет проводиться в закрытом режиме", – написала Безуглая на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в понедельник ВСК также намерена заслушать дополнительных свидетелей по делу "вагнеровцев", провести обработку материалов и обсудить с правоохранительными органами "прогресс в расследовании и перспективы уголовных производств с учетом промежуточных результатов работы ВСК".

После этого временная следственная комиссия Рады планирует приступить к обработке порядка подготовки своего отчета, согласовать промежуточный вывод и план рассмотрения вопросов об Иловайской трагедии и взаимодействии должностных лиц, в частности народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, с россиянами.

Как сообщалось, ВСК планировала заслушать экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу во вторник, 14 сентября, но комиссии не удалось собрать кворум.

Верховная Рада 19 мая создала временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Эта комиссия занималась в частности касательно проведения спецмероприятия по задержанию наемников частной военной компании "Вагнера".

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа того же года Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из числа задержанных, которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и ГУР Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы. В июне 2021 года Зеленский отверг причастность Ермака к срыву операции, назвав идею такой операции "идеей других стран". Он отметил, что в последний раз он общался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

8 сентября 2021 года на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции. При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".