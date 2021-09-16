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10:57 16.09.2021

Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

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Кулеба: Украина будет фиксировать нарушения на выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Но еще раз подчеркну, что в соответствии в международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей - это государство-оккупант, и то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме - мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Министр заявил, что все зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ ей придется заплатить. "Я понимаю, что мы этим выборы не отменим, и россияне сейчас сделают то, что они считают необходимым, потому что они контролируют эту территорию, но, знаете, всему приходит свой конец. Я убежден, что российской оккупации конец тоже придет, и когда это произойдет, то все те зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ - за них всех придется заплатить. И очередной пример такого нарушения мы сейчас зафиксируем", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, неслучайно немного больше недели назад РФ отказалась продолжать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе, которую на данный момент временно Украина не контролирует. "Отсутствие этих миссий способствует как раз усилиям России по устройству этих "избирательных каруселей", подвезу избирателей для создания эффекта волеизъявления людей", - пояснил руководители внешнеполитического ведомства.

Теги: #кулеба #оккупированные_территории #выборы
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