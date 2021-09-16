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10:54 16.09.2021

Bolt запускает категории Pets и Delivery еще в 10 городах Украины

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Bolt запускает категории Pets и Delivery еще в 10 городах Украины

Сервис Bolt (ранее – Тaxify) запускает категорию Pets для перевозки животных и курьерскую доставку Delivery в Житомире, Луцке, Кременчуге, Ривном, Чернигове, Сумах, Черкассах, Хмельницком, Черновцах и Ужгороде, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Категория Pets, как отмечается, обеспечивает перевозку домашних питомцев небольшого размера: кошек, собак, птиц и грызунов. Чтобы воспользоваться ею, необходимо взять с собой клетку или переноску для животного, подстилку, намордник (при необходимости), а также влажные салфетки.

Delivery - это курьерская доставка небольших посылок или груза, который помещается в багажном отделении автомобиля. Согласно действующему законодательству Украины, перевозке не подлежат денежные средства, ценные бумаги и др.

Для заказа услуги необходимо выбрать категорию Delivery в приложении Bolt и вместе с посылкой передать водителю контакты получателя. При этом каждая посылка в категории Delivery застрахована.

Категория Delivery появилась в Киеве в октябре, а Pets - в декабре 2019 года. В 2020 году они стали доступны в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Харькове, Ивано-Франковске и Одессе.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Впервые сервис Тaxify был запущен в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018-го компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, а в 2019-м провела ребрендинг, изменив название на Bolt.

Теги: #транспорт #bolt
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