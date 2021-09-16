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10:12 16.09.2021

На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

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На Донбассе режим тишины нарушается на 30% чаще, чем в августе - спецпредставитель ОБСЕ

Количество погибших мирных жителей в результате боевых действий на востоке Украины в августе 2021 года составило 11, с тех пор количество нарушений режима прекращения огня выросло почти на треть, отмечает специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Микко Киннунен.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной: в течение первых двух недель сентября 2021 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе. Я особенно сожалею о росте числа жертв среди гражданского населения: это 11 человек в августе месяце, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года", - говорится в сообщении Киннунена по итогам прошедшей в среду встречи ТКГ.

По его словам, участники рабочей группы ТКГ по безопасности продолжили работу над проектом дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня, однако все еще присутствуют разногласия по поводу характера возможного нового механизма координации и верификации. Политическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с разработкой проекта плана действий в полном соответствии с минскими соглашениями, а участники экономической рабочей группы обсудили различные аспекты водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО), затронули экологические аспекты, вопросы пенсионных выплат и мобильной связи.

Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, по словам Киннунена, не состоялось, так как не разрешены разногласия по поводу недавнего назначения эксперта. "Вопросы жизненно важного значения для населения по обе стороны от линии соприкосновения, такие как открытие новых пунктов пропуска и взаимный обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, не смогли быть обсуждены. Я подчеркиваю необходимость поиска скорейшего выхода из этого тупика в преддверии очередного заседания рабочей группы", - говорится в заявлении.

Теги: #ткг #донбасс #киннунен
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