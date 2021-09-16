Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Гендиректор бюро по мирному режиму на Корейском полуострове МИД Южной Кореи Лим Кап Су и заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает "Ренхап" со ссылкой на МИД Республики Корея.

"Обе стороны провели консультации на рабочем уровне по недавней ситуации на Корейском полуострове и различным способам взаимодействия с Северной Кореей, чтобы добиться существенного прогресса в мирном процессе на полуострове",- цитирует агентство сообщение министерства.

Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в Японское море. Военные отметили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральных внутренних районов КНДР.

В четверг прошедшие запуски подтвердил и Пхеньян.

Согласно ЦТАК, железнодорожный мобильный ракетный полк провел учебные стрельбы в среду.

"На рассвете 15 сентября железнодорожный ракетный полк участвовал в учениях, получив задание маневрировать в центральную горную местность и нанести удар по мишени на расстоянии около 800 км", - говорится в сообщении северокорейского агентства.

Запуски произошли всего через несколько дней после того, как Север объявил об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа, проведенных в минувшие выходные.