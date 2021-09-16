События

06:57 16.09.2021

Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

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Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что французские вооруженные силы ликвидировали лидера "Исламского государства" в Великой Сахаре Аднана Абу Валида ас-Сахрави, сообщают французские СМИ.

Сахрави был лидером ИГ в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа совершила нападение на американских солдат в 2017 году, в августе 2020 года Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их нигерийского водителя, говорится в сообщении офиса французского президента.

Теги: #президент #боевик #франция #ликвидация
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