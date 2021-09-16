События

06:54 16.09.2021

Землетрясение произошло на юго-западе Китая, есть жертвы

1 мин читать
Землетрясение произошло на юго-западе Китая, есть жертвы

Землетрясение магнитудой 6 в юго-западной китайской провинции Сычуань унесло жизни, по предварительным данным, двух человек, три человека получили ранения, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

По сообщению китайской сейсмологической службы, землетрясение произошло в 04:33 четверга по местному времени (23:33 среды по Киеву) на территории уезда Лусянь городского округа Лучжоу. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

Очевидцы свидетельствуют о значительных разрушениях в населенных пунктах. Власти направили в пострадавший район спасателей и медиков из административного центра Чэнду, других частей провинции.

Размеры разрушений и число жертв уточняется.

В 2008 году Сычуань серьезно пострадала от землетрясения, погибли, по официальным данным около 70 тыс. человек, 288 тыс. получили ранения.

Теги: #жертвы #землетрясение #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:28 16.09.2021
Таджикистан и Китай выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане

Таджикистан и Китай выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане

07:34 16.09.2021
В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

11:18 15.09.2021
При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

07:36 15.09.2021
Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

07:04 15.09.2021
Трамп отрицает, что планировал нанести удар по Китаю

Трамп отрицает, что планировал нанести удар по Китаю

02:56 15.09.2021
Боррель: отношения между ЕС и Китаем изменились не в лучшую сторону

Боррель: отношения между ЕС и Китаем изменились не в лучшую сторону

07:24 13.09.2021
Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Фуцзянь удвоилось за сутки - Госкомздрав КНР

Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Фуцзянь удвоилось за сутки - Госкомздрав КНР

02:01 13.09.2021
В России под Иркутском упал пассажирский самолет: пострадало 12 человек, четверо погибли

В России под Иркутском упал пассажирский самолет: пострадало 12 человек, четверо погибли

04:32 12.09.2021
В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

В Китае выявлен новый очаг COVID-19 - Госкомздрав КНР

09:09 11.09.2021
Два человека погибли на пожаре во Львовской области

Два человека погибли на пожаре во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы

Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор" и КП "Киевавтодормост"

Чорновила убили ударами кастета – бывший замгенпрокурора Голомша

ПОСЛЕДНЕЕ

Дипломаты Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В Украине за сутки зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 1 499 человек, 101 умер

Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе - СМИ

Франция сожалеет о решении Австралии строить атомные подлодки в сотрудничестве с США и Британией в ущерб французским интересам

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

16 сентября: Какой сегодня день

Макрон сообщил о ликвидации лидера ИГ в Сахаре

Украина ведет переговоры по локализации производства мРНК-вакцин от COVID - Ляшко

Поставка атомных подлодок Австралии станет первой инициативой AUKUS

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА