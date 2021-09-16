США, Великобритании и Австралии создали новый оборонный альянс AUKUS

Президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.

"Хотя партнерство Австралии, Великобритании и США - AUKUS - звучит странно со всеми этими аббревиатурами, но это хорошо. (...) Наши страны обновят и укрепят нашу общую способность противостоять угрозам XXI века так же, как мы это делали в ХХ веке: вместе", - сказал Байден в ходе совместной презентации нового альянса.

"Эта инициатива направлена на обеспечение того, чтобы каждый из нас обладал (...) самыми современными возможностями, которые нам необходимы, для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз", - отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Австралии отметил, что "мир становится все более сложным", особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Будущее Индо-Тихоокеанского региона повлияет на все наше будущее", - заявил он.

По его словам, чтобы "помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы должны сейчас вывести наше партнерство на новый уровень".

"AUKUS - партнерство, в котором наши технологии, наши ученые, наша промышленность, наши силы обороны работают вместе, чтобы создать более безопасный регион, который в конечном итоге принесет пользу всем", - отметил Моррисон.