Во Львовской области киберполиция разоблачила изготовителя поддельных COVID сертификатов и ПЦР тестов

Во Львовской области работники киберполиции обнаружили и разоблачили незаконную схему изготовления и продажи поддельных COVID сертификатов и ПЦР тестов для пересечения границы.

"31-летний местный житель изготавливал справки с отрицательным результатом на COVID-19 и COVID-сертификаты для пересечения государственной границы. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления", - говорится в сообщении пресс-службы киберполиции.

Отмечается, что мужчина использовал поддельные печати медицинской лаборатории.

Свои услуги мужчина рекламировал в групповых чатах в мессенджере, в которых было более 15 000 подписчиков. В основном клиентами правонарушителя были перевозчики.

Стоимость одной справки составляла 500 гривен, а COVID-сертификата - 1500 гривен.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, печати, COVID-сертификаты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).