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03:06 16.09.2021

КНДР подтвердила запуски баллистических ракет с помощью железнодорожной ракетной системы

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КНДР подтвердила запуски баллистических ракет с помощью железнодорожной ракетной системы

Северная Корея заявила, что в среду железнодорожный мобильный ракетный полк провел учебные стрельбы, сообщило ЦТАК.

"На рассвете 15 сентября железнодорожный ракетный полк участвовал в учениях, получив задание маневрировать в центральную горную местность и нанести удар по мишени на расстоянии около 800 км", - говорится в сообщении северокорейского агентства.

По данным ЦТАК, задание было выполнено успешно.

Агентство отметило, что учения были организованы для "повышения способности наносить интенсивные одновременные удары по силам, представляющим для нас угрозу, во время проведения необходимых военных операций".

Испытательные стрельбы были также проведены для подтверждения "практичности железнодорожной ракетной системы, впервые развернутой для работы", "для оценки боевой готовности" и "отработки порядка боевых действий".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. За их ходом наблюдал член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), секретарь ЦК Пак Чон Чхон.

"Пак Чон Чхон сказал, что развертывание железнодорожной ракетной системы для действий в соответствии с линией и политикой по модернизации армии, изложенными на восьмом съезде нашей партии, имеет очень большое значение для повышения военного сдерживания страны",-говорится в сообщении ЦТАК.

В свою очередь, южнокорейские СМИ предполагают, что таким образом КНДР подтвердили запуски с поезда двух баллистических ракет малой дальности в Японское море.

Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в Японское море. Военные отметили, что ракеты неопознанного типа были выпущены из центральных внутренних районов КНДР.

Запуски произошли всего через несколько дней после того, как Север объявил об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа, проведенных в минувшие выходные.

Теги: #подтверждение #ракеты #кндр #запуски
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