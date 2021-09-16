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02:02 16.09.2021

Около 90% опрошенных украинцев считают коррупцию одной из главных проблем страны

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Около 90% опрошенных украинцев считают коррупцию одной из главных проблем страны

Около 90% опрошенных считают коррупцию одной из главных проблем Украины, за результатами опроса Государственного бюро расследований об отношении украинцев к коррупции, опубликованных в Тelegram канале ведомства.

"85-90% всех опрошенных согласились с тем, что коррупция - одна из главных проблем Украины. Хотя 51% участников опроса в Тelegram канале ответили, что хотя бы раз в жизни давали взятку, а в Тwitter этот показатель составляет аж 71,6%", -  указали в ведомстве.

При этом, в ГБР напомнили, что взяточник не только тот, кто берет деньги, но и тот, кто их дает, без исключений или оправданий.

Также отмечается, что 10-15% опрошенных не знают, что такое "неправомерная выгода". В ведомстве дали объяснение: неправомерная выгода - это денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера, которые обещают, предлагают, предоставляют или получают без законных на то оснований.

ГБР также призвало украинцев обращаться в ведомство при вымогательстве взятки.

Теги: #гбр #результаты #опрос
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