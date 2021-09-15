В Белом доме не подтвердили поставку системы ПВО "Железный купол"
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не подтвердила поставку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" Украине в ходе брифинга в среду.
По словам Псаки, ей необходимо уточнить информацию о передаче системы "Железный купол" Украине со своей командой.
Ранее сообщалось, что некоторые члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциальную отправку батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США.
Отмечается, что в версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США не указывается какая-либо конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.