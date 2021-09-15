Премьер Пакистана призывает международное сообщество дать талибам время

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью с CNN в среду призвал мировое сообщество дать "Талибану" больше времени и продолжить высылать гуманитарную помощь в Афганистан.

"Талибан" контролирует весь Афганистан, и, если они смогут начать двигаться в сторону инклюзивного правительства, собрать вместе все фракции, Афганистан сможет жить мирно спустя 40 лет. Но если что-то пойдет не так, о чем мы все беспокоимся, страна может погрузиться в хаос", - заявил Хан.

Он отметил, что группировке нужно дать больше времени, чтобы понять, как поведут себя талибы у власти.

Премьер-министр добавил, что направить новое правительство Афганистана в нужную сторону поможет международная гуманитарная поддержка. Тем не менее, по словам Хана, страну не получится контролировать извне.

"Народ Афганистана никогда не поддержит марионеточное правительство. Так что вместо того, чтобы сидеть здесь и думать о том, что мы можем их контролировать, мы должны их стимулировать. Потому что Афганистан, нынешнее правительство, определенно чувствуют, что без международной помощи и поддержки они не смогут остановить этот кризис. Так что мы должны подтолкнуть их в нужном направлении", - рассказал премьер-министр.

Хан также раскритиковал вывод войск США из страны. По его словам, США должны были предпринять попытку политического урегулирования с "Талибаном" с "позиции силы", в разгар своего присутствия в Афганистане, а не в тот момент, когда они уходили.

Ранее Пакистан не раз обвиняли в связях с талибами и поддержке группировки во время захвата Афганистана. В частности, об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, который рассказал, что США пересмотрит свои отношения с Пакистаном на фоне "множества интересов, которые противоречат нашим" и отметил, что страна была замешана в укрывании членов "Талибана".

"Я никогда не слышал такого невежества", - прокомментировал заявления Блинкена премьер-министр.

Хан также отметил, что с момента захвата Афганистана "Талибаном" не разговаривал с президентом США Джо Байденом.