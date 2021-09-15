Кличко наградил общественные организации, которые успешно реализовали свои инициативы в столице

Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды общественным организациям, победителям отбора успешных инициатив в решении вопросов местного значения "ТОП-100", сообщила пресс-служба мэра.

"Проекты, которые реализовали общественные организации, касаются различных сфер жизни - социальной, экономической, культурной и спортивной. Среди номинантов в частности: Немецкое общество международного сотрудничества "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH", благотворительная организация "Благотворительный фонд "Пробег под каштанами", Благотворительный фонд "С теплом в сердце", ветеранские организации, общественные организации, которые помогают молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония проходит в столице второй год подряд.

"Символично, что наше торжественное мероприятие происходит в Международный день демократии… Ведь именно демократическое управление предоставляет возможности активным жителям общины реализовать свои инициативы и идеи", - цитирует Кличка пресс-служба.

Он добавил, что в этом году общественные организации совместно с органами власти реализовали более трехсот различных проектов.