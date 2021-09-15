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20:28 15.09.2021

Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

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Чешских автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии в 1,5 м – СМИ

С июля 2022 года автомобилистам в Чешской Республике придется объезжать велосипедистов на расстоянии не менее 1,5 метров.

Как сообщает чешское издание "Novinky.cz", соответствующие поправки к "Закону о дорожном движении" приняли члены Палаты депутатов в среду.

Отмечается, что в случае нарушения, водитель автотранспорта будут вынуждены платить штраф в размере до 2000 крон (чуть меньше 2,5 тыс. грн – ИФ).

"Согласно парламентскому постановлению закона о дорожном движении, автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии, которое соответствует примерно половине полосы движения. Причина в необходимости повышения безопасности велосипедистов в дорожном движении. Аналогичные правила действуют в Германии, Франции или Испании", сообщают журналисты.

Они отмечают, что противники указанных поправок заявили, что соблюдать расстояние невозможно будет на многих местных дорогах. "Кроме того, они раскритиковали тот факт, что водитель велосипеда также может быть агрессивным", - пишет издание.

В ходе рассмотрения поправок к закону, чешские депутаты снизили первоначально предлагаемую сумму штрафа в 10 000 крон и отменили возможность накладывать запрет на вождение сроком до полугода за нарушение указанного правила. Также парламентарии отстрочили начало действия закона с 1 января 2022 года до июля того же года.

Теперь принятые Палатой депутатов поправки должен подписан президент Чешской Республики.

 

Теги: #пдд #чехия #обновление
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