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20:06 15.09.2021

Кабмин ужесточил правила пересечения украинской границы из-за пандемии

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Кабмин ужесточил правила пересечения украинской границы из-за пандемии

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, постановлением Кабинета министров Украины от 13 сентября 2021 № 954 внесены изменения в постановление правительства от 9 декабря 2020 № 1236, которые вступают в силу с 20 сентября 2021 года и касаются вопроса въезда в Украину из-за границы.

Как сообщает пресс-служба МВД в среду, иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в Украине.

"Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID -19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз признанной ВОЗ вакцины против COVID-19 или иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Также въезд в Украину возможен на основании наличия отрицательного результата тестирования на коронавирус методом ПЦР или выздоровление лица от COVID-19, либо отрицательного результата ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанного не более чем за 72 часа до въезда.

При этом, справки о тестировании и вакцинации не требуются детям до 12 лет.

"Иностранные граждане от 18 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и пересекающее государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины", - отмечают в МВД.

Уточняется, что самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда будет пройдено ПЦР-тестирование или сделан экспресс-тест на антиген с отрицательным результатом.

Теги: #карантин #граница #коронавирус
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