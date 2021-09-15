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20:06 15.09.2021

Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2", готова к работе по этой теме

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Кандидат в постпреды США при НАТО в случае утверждения на этот пост отрицательно относится к "Северному потоку 2", готова к работе по этой теме

Газопровод "Северный поток 2" - опасный для Европы проект, заявила в среду кандидат на должность постоянного представителя США при НАТО Джулиан Смит.

"Этот трубопровод - плохая сделка. Речь идет о геополитическом проекте", - сказала она на слушаниях в сенате. По мнению Смит, газопровод ставит под угрозу "безопасность Европы, особенно - Украины".

Она отметила, что в случае одобрения сенатом ее кандидатуры "готова работать в Брюсселе над тем, каковы будут последствия (реализации проекта газопровода - ИФ)".

В настоящее время сразу два сенатора-республиканца блокируют процесс утверждения в сенате претендентов на руководящие должности в госдепе. В частности, это делает сенатор Тед Круз, который таким образом протестует против слишком мягкого, на его взгляд, подхода администрации США к теме "Северного потока 2".

Оба сенатора не могут полностью блокировать процесс утверждения чиновников, однако - вполне способны существенно замедлить его.

Теги: #сша #газопровод #нато
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