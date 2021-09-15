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18:14 15.09.2021

Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

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Кабмин разрешил будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

Кабинет министров Украины принял постановление, позволяющее будущим водителям проходить курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в дистанционном режиме, а также получать водительское удостоверение с помощью национального оператора почтовой связи или курьера.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в среду, таким образом обеспечивается право на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД.

"Согласно постановлению правительства, отныне подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей возможны онлайн. В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

"Кроме того, предусматривается возможность получения по желанию лица заказанного через электронный кабинет водителя удостоверения с помощью использования средств национального оператора почтовой связи или курьера. В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов", - резюмируют в МВД.

Теги: #транспорт #подготовка #пдд
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