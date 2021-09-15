CБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине Telegram-платформ по продаже кокаина и LSD

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации в Хмельницкой области нейтрализовали группировку, занимавшуюся распространением наркотиков.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы страны оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы гривень.

"Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Телеграмм. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок". Расчет за "товар" осуществлялся с использованием криптовалюты и электронных платежных систем.

"Установлено, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств",- подчеркивают в спецслужбе.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников было обнаружено подготовленную к сбыту партию наркотиков более чем на 1,5 млн грн, оружие и более 400 патронов, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, деньги, вероятно, полученные преступным путем.

Организатор и два активных участника группировки уведомлены о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.