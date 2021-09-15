Кабмин передал ГИАГ функции госархконтроля и ликвидировал ГАСИ

Кабинет министров Украины утвердил передачу полномочий и функций осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Соответствующее постановление утвердило правительство на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, на начало сентября в штате ГИАГ числится 198 сотрудников, что покрывает 30% вакансий.

"Проектом постановления Кабинета министров Украины предлагается обеспечить ГИАГ возможностью осуществления полномочий и исполнения функций органа исполнительной власти", – указано в документе.

Правительство также утвердило создание территориальных органов ГИАГ.

Кроме того, утратили силу постановления Кабмина о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и ряд связанных с ней документов.

"Два первых этапа реформирования уже пройдены, впереди последний – максимальная цифровизация и усиление ответственности административной и уголовной. Она предусмотрена в трех ключевых законопроектах – №5877 и №5655, №5656, все они будут рассмотрены в ближайшее время", – сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев в Facebook.